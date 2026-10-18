Rimini. Sotto casa della madre nonostante il divieto: arrestato dalla Polizia

Nel tardo pomeriggio di sabato, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della questura di Rimini ha tratto in arresto un uomo, per violazione del divieto di avvicinamento alla madre.

Alle ore 17.40 circa, alla locale Sala operativa è arrivata la segnalazione di una donna, la quale riferiva che il figlio, destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento per maltrattamenti nei suoi confronti, si era presentato presso la sua abitazione. Gli agenti intervenuti sul posto, dopo aver appurato l’effettiva presenza dell’uomo, hanno proceduto al suo arresto per la violazione della predetta misura cautelare.

Dei fatti è stato poi informato il pm di turno, il quale ha disposto il rito direttissimo.