«I chiringuiti con la musica soft durante gli aperitivi al tramonto richiamano sempre molti ragazzi, che si spostano in scooter – spiega Zoffoli -. Ebbene, lo scorso anno, nonostante ci fosse l’area di via Notti di Cabiria a fungere da spazio di sosta per almeno un centinaio di moto, di proteste per i motorini lasciati lungo la pista ciclabile del Parco ce ne furono tante. Chissà cosa succederà quest’anno visto che quell’area ora è chiusa, perché destinata a rimessaggio per il cantiere Tripoli?».