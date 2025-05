Rimini, sorpreso in casa mentre taglia le porzioni di hashish con il coltello da cucina: arrestato 25enne e denunciata la madre

È stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato di Rimini, in flagranza di reato, un 25enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività consegue alla verifica della segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura di un forte odore di cannabinoidi proveniente da un’abitazione a Rimini. Gli investigatori, a riscontro delle informazioni acquisite circa il fatto che all’interno dell’appartamento vivesse un giovane che deteneva un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, destinato ad essere spacciato sul territorio riminese, nel pomeriggio del 3 maggio, sono intervenuti insieme al personale delle Volanti presso l’indirizzo segnalato, dove è stato immediatamente percepito l’odore di cannabinoidi, trovando il ragazzo intento a sporzionare con un grosso coltello da cucina un pezzo di hashish.

In una stanza adibita a deposito, sono stati trovati numerosi sacchi contenenti sostanza stupefacente per un totale di oltre 6 kg di marijuana e 3 kg di hashish, oltre a 7300 euro in contanti in banconote di vario taglio, macchine per il sottovuoto, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Il giovane è stato tratto in arresto ed accompagnato presso la Casa Circondariale di Rimini a diposizione dell’Autorità Giudiziaria per il successivo rito di convalida. La madre coabitante dell’arrestato è stata denunciata in stato di libertà per il medesimo reato alla Procura della Repubblica di Rimini.