Rimini. Sorpreso due volte in due giorni alla guida in stato d’ebbrezza

La Polizia di Stato di Rimini prosegue con i controlli mirati nei luoghi della movida, ponendo un’attenzione particolare alla sicurezza stradale e alla verifica delle condizioni psico-fisiche dei conducenti. L’obiettivo è prevenire i comportamenti pericolosi che spesso causano incidenti. Durante un recente posto di controllo in centro, gli agenti della Polizia Stradale hanno notato un’auto che, alla vista della pattuglia, ha frenato bruscamente e si è fermata a bordo strada. Il conducente ha tentato di scambiarsi di posto con la passeggera. Insospettiti da questa manovra, gli agenti hanno fermato il veicolo e sottoposto a etilometro il conducente, un giovane di 25 anni. Il test ha confermato che il ragazzo aveva assunto alcol, superando il limite di 0,8 g/l. Durante le verifiche, è emerso che al 25enne era già stata sospesa la patente la sera precedente, sempre per guida in stato di ebbrezza.

Per il giovane è scattata una nuova denuncia e il fermo del veicolo. Data la recidiva, rischia anche la revoca della patente.