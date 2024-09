Rimini, sorpreso con oltre 2 chili di cocaina, scatta l’arresto

È stato tratto in arresto a Rimini dalla Polizia di Stato, in flagranza di reato, un cinquantenne italiano per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Gli operatori dell’Antidroga, specializzati nel contrasto al crimine diffuso, nei giorni precedenti, avevano acquisito notizie sul fatto che un uomo, a bordo di un’autovettura Volvo, effettuasse delle consegne di ingenti quantitativi di stupefacenti in tutta la riviera romagnola. L’autovettura è stata rintracciata da una pattuglia della Squadra Mobile mentre percorreva la Strada Statale nei pressi di Santarcangelo di Romagna e, dopo un breve pedinamento, è stata fermata e sottoposta a perquisizione. All’interno dell’autovettura, nel portabagagli, sono stati ritrovati 2 panetti di cocaina, per un peso di circa 2,2 chilogrammi; inoltre, da ulteriori verifiche, è emersa la presenza di uno scomparto posto sul cruscotto ove è collocato generalmente l’airbag frontale, rimosso ad hoc e verosimilmente utilizzato per occultare ulteriori grossi quantitativi di stupefacente, che, tuttavia, è risultato vuoto.

L’uomo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, al termine degli atti di rito, è stato tradotto presso la locale casa circondariale e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.