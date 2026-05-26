Rimini, sorpreso con 60 involucri e un “sasso” di cocaina: 40enne arrestato

A Rimini nel pomeriggio di lunedì 25 maggio, gli investigatori della Squadra Mobile hanno notato un sospetto aggirarsi in più occasioni in zona Miramare. Si trattava di un quarantenne albanese, residente a Rimini, già gravato da precedenti specifici in materia di sostanze stupefacenti. All’esito del controllo e della perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso complessivamente di 60 involucri di cocaina, già confezionata e pronta per la cessione a terzi, nonché di un “sasso” della medesima sostanza, il tutto per il peso complessivo di grammi 67. L’arrestato è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per il rito direttissimo.