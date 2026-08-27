Rimini. Sorpreso a spacciare hashish su una panchina del parco: arrestato 62enne

Una panchina di un parco pubblico di Rimini sarebbe stata trasformata in una vera e propria piazza di spaccio. È qui che la Polizia locale ha arrestato un 62enne tunisino, sorpreso mentre cedeva hashish a un uomo arrivato in bicicletta elettrica. L’operazione è scattata nel pomeriggio di mercoledì, al termine di un servizio di osservazione del Nucleo Falchi in via Matteotti.

Gli agenti hanno assistito allo scambio tra il 62enne e un 44enne egiziano, che avrebbe consegnato 2,50 euro ricevendo in cambio una sostanza resinosa. Il narcotest ha confermato che si trattava di 0,75 grammi netti di hashish. L’acquirente ha poi riferito di essersi recato nel parco proprio per comprare droga ed è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

La successiva perquisizione del 62enne ha portato al sequestro di quasi 11 grammi di hashish e 60 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori provento dell’attività di spaccio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti, era stato arrestato per un episodio analogo nel 2022 e denunciato per lo stesso reato il 5 agosto 2026. Informato il pm Davide Ercolani, sono stati disposti per lui gli arresti domiciliari in una camera d’hotel a Rimini, in attesa del giudizio direttissimo fissato per questa mattina