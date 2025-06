Rimini, sorpreso a spacciare e rimpatriato in Albania

Espulso un 24enne albanese sorpreso a spacciare a Miramare. Gli investigatori della Squadra Mobile stavano monitorando un giovane, sospettando che effettuasse delle cessioni di sostanze stupefacenti sul lungomare di Rimini. Martedì scorso il 24enne è stato avvicinato da un uomo, al quale, in cambio di denaro, ha consegnato una dose di cocaina. I poliziotti sono immediatamente intervenuti, bloccando l’albanese e l’acquirente.

All’esito del controllo, sono state sequestrate ulteriori dosi di cocaina, per un totale di circa 5 grammi e 350 euro in contanti. L’acquirente, un uomo di 40 anni, è stato segnalato quale assuntore alla Prefettura di Rimini. L’arrestato, privo di precedenti di polizia, ma di presenza irregolare sul territorio, è stato posto a disposizione dell’A.G. per il rito direttissimo della giornata successiva, che lo ha visto condannato alla pena di 6 mesi di reclusione e 1200 euro di multa, rilasciando inoltre nulla osta all’espulsione dello stesso dal territorio dello Stato.

In tal senso, infatti, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini ha attivato quindi la procedura per il rimpatrio, ottenendo dal Giudice di Pace la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, disposto dal Questore di Rimini.

Lo straniero, il 19 giugno, è stato accompagnato presso la frontiera aerea di Ancona dal personale della Questura di Rimini ed imbarcato su volo per l’Albania.