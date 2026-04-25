Rimini, sorpreso a spacciare crack nel sottopasso: 21enne condannato a 8 mesi di reclusione

I Carabinieri di Rimini hanno tratto in arresto nella flagranza dell’ipotesi di reato di spaccio di stupefacenti un 21enne albanese, domiciliato in città, noto alle forze di polizia.

Il giovane è stato sorpreso, nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi del sottopasso ciclopedonale di via Pascoli, a cedere una dose di crack ad un acquirente, segnalato alla Prefettura di Rimini quale assuntore. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire ulteriori 11 dosi di crack e 2 dosi di cocaina. Sequestrata anche la somma di denaro contante ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il 21enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, sino alla celebrazione del giudizio direttissimo avvenuto nella mattinata di oggi, ove è stato condannato, a seguito di patteggiamento, alla pena di 8 mesi di reclusione e 2000 euro di multa, pena sospesa.