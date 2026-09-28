Rimini, sorpreso a rubare abiti al centro commerciale: arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri di Rimini hanno tratto in arresto un uomo di 30 anni senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, per furto aggravato. L’uomo è stato notato dal personale addetto alla vigilanza all’interno di un negozio di abbigliamento situato in un centro commerciale, mentre tentava di rubare alcuni capi di vestiario per un valore complessivo di circa 100 euro, riuscendo a eludere temporaneamente i controlli grazie alla manomissione e danneggiamento delle placche anti-taccheggio poste sulla merce.

Il tempestivo intervento dei militari dell’Arma, allertati e giunti in pochissimi minuti sul posto, ha permesso di bloccare il responsabile impedendogli la fuga. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita al responsabile dell’attività commerciale. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Rimini Principale, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.