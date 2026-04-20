Rimini, sorpreso a danneggiare le auto in sosta: 52enne denunciato

I Carabinieri di Rimini hanno denunciato per danneggiamento un 52enne italiano. L’uomo è stato rintracciato dal personale della Sezione Radiomobile nei pressi di via Parini, dove, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe danneggiato diverse autovetture in sosta, i cui proprietari hanno sporto denuncia.

Denuncia per tentato furto aggravato invece per un tunisino, 21enne e senza fissa dimora, sorpreso mentre tentava di asportare capi di abbigliamento per un valore complessivo di circa 290 euro all’interno di un negozio del centro commerciale “Le Befane”.

Denuncia per lesioni personali aggravate a due marocchini di 35 e 34 anni, rintracciati a seguito di una lite, presumibilmente scaturita per futili motivi, con lievi conseguenze fisiche.