Rimini, sorpresi con oltre 300 grammi di droga: arrestati due ventenni

Nella serata di ieri, mercoledì 19 novembre, gli investigatori della Squadra Mobile hanno notato, nei pressi di Viserba, due ragazzi che, a bordo della loro auto, provenienti da Rimini, si erano fermati nei pressi di un giardinetto.

Sottoposti a controllo, i due giovani sono sembrati particolarmente agitati alla vista del personale in borghese della Questura di Rimini, tanto che gli investigatori hanno deciso di approfondire il controllo. Uno dei due ragazzi, infatti, aveva con sé una busta di circa 60 grammi di marijuana, mentre, all’interno della loro auto, sono stati ritrovati due panetti di hashish ed un’altra busta di marijuana, per un sequestro totale di oltre 200 grammi di hashish e circa 120 grammi di marijuana.

La perquisizione è stata estesa alle loro abitazioni e, all’interno della casa di uno dei due indagati, sono stati ritrovati anche bilancini e numeroso materiale per il confezionamento, oltre a 9 boccette contenenti un liquido colorato, risultato positivo ai test antidroga in uso alla Polizia di Stato e che sarà ulteriormente analizzato in maniera più approfondita per determinare tipologia di sostanza, pericolosità della stessa e valore economico.

I due, conseguentemente, sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e collocati agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo odierno.