Rimini, sorpresi a spacciare: tre stranieri irregolari espulsi per tre anni dall’Italia

La Polizia di Stato, nello specifico l’Ufficio Immigrazione, nella giornata di ieri, giovedì 4 dicembre, ha dato esecuzione al provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera di tre albanesi, irregolari e dediti a un’attività di spaccio di droga in Provincia di Rimini.

Lo scorso 16 settembre i tre albanesi erano stati tratti in arresto in flagranza dalla Squadra Mobile della Questura di Rimini per la detenzione a fini di spaccio oltre 100 grammi di sostanza stupefacente suddivisa in dosi e 700 euro in contanti.

Successivamente, i tre erano stati dimessi dalla Casa Circondariale di Rimini e sottoposti all’obbligo di presentazione alla P.G. competente.

Il Personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini ha avviato le pratiche volte al rimpatrio dei tre uomini e ieri sono stati accompagnati alla Frontiera Aerea di Rimini e alla Frontiera Aerea di Ancona. Ai tre uomini è stato, inoltre, applicato il divieto di reingresso del per 3 anni nel Territorio Nazionale.