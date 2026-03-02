Rimini, sorpresi a rubare al Conad a “Le Befane”: due denunce

I Carabinieri della Compagnia di Rimini, nel corso del weekend, hanno intensificato la presenza sul territorio. Denunciati a piede libero 3 automobilisti risultati positivi all’alcoltest. Denunciato anche un 25enne riminese trovato in possesso di attrezzi da scasso, mentre un 29enne peruviano e una 49enne residente a Como sono stati denunciati a piede libero per furto di merce, abbigliamento e generi alimentari, presso il Conad del centro commerciale “Le Befane”. Infine, denunciato un 34enne di origine pugliese che, nonostante il foglio di via obbligatorio, è stato rintracciato nel Comune di Rimini in violazione delle prescrizioni. Il servizio ha portato all’identificazione di oltre 170 persone e al controllo di 68 veicoli; redatte 7 denunce in stato di libertà.