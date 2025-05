«Aiuto sono stata costretta a subire atti sessuali contro la mia volontà». L’ha detto farfugliando agli operatori sanitari del 118 che la stavano portando in pronto soccorso per gli effetti devastanti dell’alcol. Lei, una ragazza di 25 anni originaria di Aosta, oltre a star male per aver bevuto troppo, ai soccorritori avrebbe raccontato di essere stata violentata da un ragazzo col quale si era appartata all’uscita di un locale di Marina Centro. È scattato così l’allarme per un presunto stupro sul quale sta indagando la Squadra Mobile di Rimini, coordinata dal sostituto procuratore di turno per i “codici rossi”, Davide Ercolani. Al momento però la ragazza pare non abbia ancora presentato formale denuncia, fondamentalmente perché non ricorda bene quello che le sia accaduto da un certo orario in poi della serata.