Rimini, soldi per i sottopassi ciclopedonali di via Covignano e via Teodorico

RIMINI. A Rimini arrivano 8,6 milioni di euro per i sottopassi ciclopedonali di via Covignano e via Teodorico. Il ministero dell’Ambiente ha infatti approvato i finanziamenti al progetto del Comune ammesso al bando del programma Pncia. Il piano prevede la realizzazione di due sottopassi ciclopedonali. Il primo dei sottopasso interesserà la Statale 16 all’altezza di via Covignano, dove oggi la mobilità ciclabile è regolata da un semaforo pedonale. L’opera, già ipotizzata anni fa tra le compensazioni legate ai lavori della terza corsia autostradale poi stralciati, permetterà di dare continuità alla rete ciclabile e di superare uno degli ultimi punti di frattura tra la fascia mare e l’entroterra lungo la statale, spiega il Comune. Il secondo sarà nella zona nord, in corrispondenza di via Teodorico e della linea ferroviaria, per collegare la Fiera, la futura linea del Metromare e il quartiere di via Turchetta, rafforzando i corridoi tra la parte settentrionale della città e la costa. Accanto alle opere, il finanziamento sostiene anche le politiche di mobility management: dagli incentivi per l’acquisto di biciclette tradizionali ed elettriche all’ampliamento delle iniziative di bike to work rivolte alle aziende del territorio, fino al potenziamento di rastrelliere e aree di sosta nei pressi di scuole, università, impianti sportivi e uffici pubblici. Da adesso decorrono 18 mesi di tempo, entro i quali il Comune dovrà presentare il progetto definitivo secondo le modalità che il ministero renderà disponibili sul proprio sito nelle prossime settimane. «Con questi due interventi e con quello già avviato a Rivazzurra per il sottopasso ciclopedonale sulla Statale 16 all’altezza di via Barsanti, il cui bando è in avvio, si andrà a chiudere un percorso atteso da anni dai riminesi, che permetterà di ricucire definitivamente le fratture di collegamento create dalla statale», commenta il sindaco Jamil Sadegholvaad.

«Opere per una città più collegata, più accessibile e più coesa superando così le storiche fratture- ribadisce l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli-. Con gli interventi già realizzati e operativi e questi tre che saranno realizzati, Rimini tornerà a essere una città finalmente tutta compatta. I collegamenti ciclopedonali con le aree sopra la statale corrispondono anche, forse soprattutto, all’idea di una comunità in cui non ci sono né barriere né periferie».