Rimini, social media e intelligenza artificiale: parte dal liceo Einstein il progetto per un uso consapevole

Promuovere l’uso consapevole e creativo dei social media e dell’intelligenza artificiale. È questo il cuore del progetto “Nuove generazioni, nuove tecnologie: i protagonisti del presente”: l’iniziativa promossa dal Comune di Rimini in collaborazione con Fattor Comune allo scopo di aprire una riflessione con gli studenti delle scuole e gli educatori sulle opportunità creative e lavorative offerte dal digitale, ma anche sui rischi e pericoli collaterali connessi a un loro utilizzo improprio.

Il programma ha preso il via mercoledì 23 ottobre davanti a due classi quarte del liceo scientifico A. Einstein, quale occasione per discutere e approfondire insieme le numerose sfide etiche e professionali che ruotano attorno ai più recenti sviluppi connessi all’intelligenza artificiale.

La mattinata, in particolare, è iniziata con uno speech interattivo sull’AI, seguito da laboratori hands-on con esercitazioni pratiche e discussioni di gruppo, oltre alla realizzazione di un graphic recording, una sorta di mappa in cui i contenuti e i diversi punti di vista dei partecipanti a un incontro vengono organizzati e restituiti in rappresentazioni facili da comprendere, memorizzare e condividere.

L’idea del progetto è di realizzare interventi mirati, in base all’indirizzo scolastico, sulle prospettive di applicazione dell’IA nell’ambito di competenza, che spazia da quello scientifico a quello turistico, umanistico, linguistico, economico, eccetera. Quello di mercoledì è stato il primo dei 15 incontri compresi nell’iniziativa.