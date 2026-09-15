Rimini, sms sul pagamento Tari: “Attenti, è una truffa”

A Rimini continuano a giungere all’ufficio Tari segnalazioni di cittadini che ricevono sms con presunte anomalie sulla propria posizione Tari e l’invito a contattare numeri di cellulare non riconducibili agli uffici comunali. Si tratta con ogni probabilità di un tentativo di truffa volto a carpire dati personali o denaro, e il ripetersi delle segnalazioni impone di mantenere alta l’attenzione anche di fronte a un fenomeno ormai noto. “Si ricorda - comunica l’amministrazione comunale - che l’Ufficio Tari del Comune di Rimini non invia mai sms con richieste di contatto telefonico. Si invitano i cittadini a non rispondere, a non chiamare i numeri indicati e a non fornire dati personali né effettuare pagamenti fuori dalle procedure ufficiali. Per verifiche sulla propria posizione TARI ci si può rivolgere solo ai canali ufficiali: email tassarifiuti@comune.rimini.it, PEC ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it, numero verde 800 106300, o il sito www.comune.rimini.it/amministrazione/uffici/ufficio-tassa-rifiuti-tari “.