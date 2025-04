Rimini. Silvano De Biagi: “Così faccio ripartire Porta Galliana”

«Ho 70 anni, ma me ne sento 30». Lo dice con l’entusiasmo di un ragazzino Silvano De Biagi ed è impossibile dargli torto. Quando snocciola il “curriculum” da imprenditore della ristorazione e del mondo della notte sfoglia infatti alcune delle pagine più belle degli anni d’oro di Rimini e della Riviera e l’anagrafe non mente, ma quando parla delle nuove “creature” con cui si ributta nella mischia sprizza energia da ogni poro.

Anche perché la voglia di scrollarsi di dosso un po’ di ruggine è tanta, dopo quelli che definisce «cinque anni di letargo forzati per ragioni di salute non volute».

Poi, con il 2025 eccolo di nuovo in pista, anzi su una doppia pista: nella sua San Marino, dove il 15 gennaio ha aperto lo ‘Stuzzico da Silvano’, e di nuovo a due passi dal mare, dove alla vigilia di Pasqua farà risorgere dalle ceneri ‘Porta Galliana’. Chi è Silvano De Biagi? Lo racconta lui stesso attraverso la mappa dei tanti locali aperti e condotti nel tempo.

Quando ha iniziato? «E’ negli anni ’80 che ho mosso i primi passi da imprenditore in questo settore, aprendo il Dj Video Pub in Viale Vespucci. Poi sono seguiti la Fiesta Mexicana a Covignano, l’Osteria degli Agolanti a Riccione e negli anni ’90 gli Sweet & Coffee a San Marino. Ma ho gestito anche il Lady Godiva negli anni ’80-’90, gli anni d’oro, e per un periodo anche il Pascià a Riccione, quando era lap dance. Senza dimenticare l’attività di produzione di piadine a Montegiardino e a Riccione: si chiamava “Acqua e Farina”, che poi è diventata “Alimenta” e ci vedeva fra i primi produttori in Italia di piadina artigianale per la grande distribuzione».

Ora non solo rilancia, ma addirittura raddoppia. «Dopo 5 anni di riposo forzato per ragioni di salute, a inizio anno sono tornato in pista con “Lo Stuzzico da Silvano” a San Marino, ristorante che sta andando bene considerata anche la stagione. A metà aprile, nella settimana prima di Pasqua, riapriremo invece Porta Gallina con il suo nome originario e una grande festa di inaugurazione con birra e assaggi delle nostre specialità gratis per tutti».