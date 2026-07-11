Rimini. Sigismondo Malatesta riprende il suo castello: il corteo storico incanta il centro

Rimini torna nel Rinascimento per un giorno. Il centro storico ha ospitato un grande evento dedicato a Sigismondo Pandolfo Malatesta, frutto di un progetto biennale di ricerca promosso dal Comune di Gradara in collaborazione con il Comune di Rimini e il Museo Civico Tonini. Finanziato tramite il Bando Borghi, il percorso ha permesso di ricostruire fedelmente, con rigore filologico e scientifico, l’armatura da battaglia, gli abiti cerimoniali e gli apparati tessili del Signore di Rimini, riprodotti partendo dagli affreschi del Tempio Malatestiano e da frammenti di tessuto originali.

Dopo un’anteprima mattutina al Museo Tonini con accademici, storici e artigiani, il momento più spettacolare è andato in scena in serata. Un imponente corteo storico, composto da numerose associazioni del territorio e arricchito dai musici di Mondaino, ha attraversato le vie del centro partendo dal Ponte di Tiberio. La scena madre si è consumata a Castel Sismondo, dove il pubblico ha assistito alla suggestiva uscita dal portone del castello di Sigismondo in armatura, prima che la sfilata proseguisse verso l’Arco di Augusto e si concludesse sul sagrato del Tempio Malatestiano. Un successo di pubblico che celebra la comune eredità culturale tra Rimini e Gradara.