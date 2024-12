Rimini, Sigismondo d’Oro 2024 all’istituto Maccolini e all’editore Mario Guaraldi

All’Istituto Maccolini, la storica residenza per anziani nel cuore della città che da 124 anni opera al servizio degli altri e alla cura delle persone più fragili, e a Mario Guaraldi, pioniere dell’editoria e intellettuale che ha saputo innovare, viene assegnato per l’anno 2024 il ‘Sigismondo d’Oro’, il riconoscimento civico che dal 1994 viene attribuito ai riminesi che abbiano onorato, con la propria attività, la città di Rimini. Un’edizione che festeggia i trent’anni e che si svolgerà venerdì 20 dicembre alle 17.30 nello scenario del Teatro Galli e si aprirà, come da tradizione, con il saluto di fine anno del sindaco di Rimini seguito dalla consegna del riconoscimento.