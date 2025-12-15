Rimini, Sigep 2026: +28% di espositori con le novità Canada e Singapore

Con 1.300 brand e +28% di espositori esteri da 45 Paesi, torna, dal 16 al 20 gennaio alla fiera di Rimini Sigep World - The World Expo for Foodservice Excellence, il salone internazionale di gelato, pasticceria, cioccolato, bakery, pizza e caffè organizzato da Italian Exhibition Group (Ieg). Tra le novità, l’arrivo di realtà dal Canada a Singapore, insieme alle collettive di Arabia Saudita, Cina, Ucraina e Brasile. Guest Country sarà l’India, presente con una delegazione di 50 buyer e rappresentanti istituzionali. Il programma buyer porta a Rimini 500 top buyer da 75 Paesi, tra catene, importatori e distributori. Non solo, ma in fiera ci saranno tre nuovi hub: Kitchen Equipment Hub, Frozen Product Hub e Digital District. Per questa edizione, Sigep World avrà uno spazio espositivo più vasto con gli espositori che portano a Rimini il meglio del Made in Italy, dalla tradizione di filiera alle tecnologie più avanzate, assieme appunto ai brand esteri, che sono appunto in espansione.