Rimini, Sigep 2026: +28% di espositori con le novità Canada e Singapore

total artículos:

artículos leídos:

numero de días disponibles:

paywall:

Usuario no logueado.

Con 1.300 brand e +28% di espositori esteri da 45 Paesi, torna, dal 16 al 20 gennaio alla fiera di Rimini Sigep World - The World Expo for Foodservice Excellence, il salone internazionale di gelato, pasticceria, cioccolato, bakery, pizza e caffè organizzato da Italian Exhibition Group (Ieg). Tra le novità, l’arrivo di realtà dal Canada a Singapore , insieme alle collettive di Arabia Saudita, Cina, Ucraina e Brasile. Guest Country sarà l’India, presente con una delegazione di 50 buyer e rappresentanti istituzionali. Il programma buyer porta a Rimini 500 top buyer da 75 Paesi, tra catene, importatori e distributori. Non solo, ma in fiera ci saranno tre nuovi hub: Kitchen Equipment Hub, Frozen Product Hub e Digital District. Per questa edizione, Sigep World avrà uno spazio espositivo più vasto con gli espositori che portano a Rimini il meglio del Made in Italy, dalla tradizione di filiera alle tecnologie più avanzate, assieme appunto ai brand esteri, che sono appunto in espansione.

Presente infatti un gruppo di Paesi che, per peso industriale e capacità di innovazione, traina, assieme all’Italia le principali filiere del settore. Germania, Spagna, Francia, Cina, Turchia, Belgio, Polonia, Stati Uniti, Grecia e Danimarca porteranno al salone tecnologie, ingredienti, produzioni e know-how. Vi si aggiungono i nuovi ingressi di Canada, Arabia Saudita, Algeria, Ecuador, Estonia, Serbia, Singapore, Nepal e Repubblica Ceca e i National Pavilion, le collettive ufficiali dei Paesi che scelgono Sigep World come vetrina per le proprie eccellenze: quest’anno saranno presenti Arabia Saudita, Cina, Ucraina e Brasile.

Il rafforzamento dell’offerta si accompagna all’attività di incoming: il Top Buyer Program porterà a Rimini 500 buyer da 75 paesi, con Stati Uniti, India, Canada e Brasile in testa per rappresentanza. Presenti le principali catene del foodservice e grandi importatori e distributori per selezionare tecnologie, prodotti e soluzioni capaci di anticipare le esigenze dei mercati globali, spiega Ieg. Il gelato è ancora protagonista con un “vero progetto culturale”, dai percorsi What is Gelato? e Gelato Meets Chains, per mostrare a catene, hotel e operatori in che modo e con quale modello imprenditoriale il gelato italiano rappresenti oggi una leva di business globale. La pasticceria cresce, spinta dal frozen e da tecnologie che moltiplicano le possibilità dei laboratori; il cioccolato porta i grandi player con processi sempre più sostenibili e la pizza corre con Pizza (R)evolution, tra impasti evoluti e format. Il caffè completa il quadro con un itinerario dall’origine alla tazzina passando dal Sustainability District, che riunisce paesi produttori e progetti dedicati a filiere sostenibili, dalla cooperazione africana al cacao latino-americano. E poi l’Innovation Bar, dove Ia e robotica reinterpretano il coffee shop. E ancora il Luxury Hotel Food Experience, un nuovo tassello che mette in relazione i marchi dell’hotellerie di alta gamma con le eccellenze delle filiere della manifestazione, creando tavoli e momenti di confronto dedicati ai responsabili Food&Beverage e agli chef degli hotel premium. Non mancheranno le tecnologie per il foodservice al Kitchen Equipment Hub, vetrina delle soluzioni che cambieranno il modo di produrre, servire e gestire. Mentre Frozen Product Hub fotografa la crescita del surgelato di qualità, diventando un alleato per format e catene mentre i servizi digitali trovano casa nel nuovo Digital District, dove software, pagamenti smart e robotica ridisegnano il lavoro di sala e di laboratorio.