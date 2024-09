Rimini, sicurezza Borgo Marina e piazza Ferrari, ccco i soldi: luci potenziate e street tutor

Un contributo di 176mila euro dalla Regione per implementare le azioni di sicurezza urbana nell’area di Borgo Marina: la concessione del finanziamento è arrivata nei giorni scorsi come capitolo finale di una delibera adottata da viale Aldo Moro nel corso dell’estate. Ora l’ufficialità, sancita dalla bozza di accordo di programma con palazzo Garampi, che all’importo fissato aggiungerà una cifra pari a 44mila euro, portando l’ammontare complessivo a quota 220mila.

Una «cerniera sociale»

Il progetto prende il nome di “Borgo Marina Si-cura. Dai problemi di sicurezza a cerniera sociale” ed è finalizzato ad «un complessivo intervento di prevenzione integrata» nella zona, e segnatamente in piazza Ferrari, dove «si prevede la riqualificazione e rifunzionalizzazione degli spazi e degli elementi di arredo combinati con il potenziamento del sistema di illuminazione pubblica dell’area, attualmente deficitaria». Inoltre, «nella zona di Borgo Marina sarà garantita la presenza, in accordo con la Prefettura di Rimini, della figura degli “Street tutor”», mentre saranno portati avanti anche tavoli per l’elaborazione di «azioni di animazione e presidio socioculturale con il coinvolgimento di associazioni di volontariato».

Le cifre

Nel dettaglio, le cifre in ballo sono così ripartite: le spese di investimento ammontano in tutto a 135mila euro, di cui 108mila erogati dalla Regione, e sono destinati a interventi di riqualificazione urbana e ridefinizione degli arredi e delle aree verdi (85mila euro) e al potenziamento del sistema di pubblica illuminazione (50mila). La parte rimanente concerne le spese correnti, che riguardano l’impiego degli street tutor e l’organizzazione di eventi.

I tempi

L’accordo di programma scade al termine del 2024 ed entro il 31 marzo 2025 il Comune dovrà presentare alla Regione la rendicontazione di quanto realizzato, ammesso che palazzo Garampi non chieda una proroga, che potrà avere una durata massima di 8 mesi.

Zeinta di Borg

Da tempo Zeinta di Borg, associazione che raccoglie imprese e commercianti, chiede a gran voce interventi per migliorare il livello di sicurezza a Borgo Marina: «Speriamo di vedere un miglioramento tangibile - commenta il presidente Andrea Amadei - specialmente nella zona della stazione ferroviaria, perché altrimenti la percezione resta di insicurezza. Più luce c’è, più la gente si sente tutelata. Il nostro obiettivo come associazione è rivalutare una zona di Rimini che per qualcuno è malfamata».