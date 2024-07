Rimini, si tuffa in mare e muore davanti alla moglie

Mattinata tragica quella di oggi all’altezza del Bagno 132 a Rimini. Un anziano turista milanese di 85 anni ha perso la vita per un probabile malore. Appena è entrato in acqua, si è tuffato davanti alla moglie ed ha perso subito i sensi, con la signora che non ha l’ha più visto riemergere con la testa. Immediato l’intervento dell’addetto del salvataggio, ma all’arrivo dell’ambulanza del 118 i sanitari hanno potuto solamente constatarne il decesso. Sul posto anche gli uomini della Capitaneria di Porto di Rimini.