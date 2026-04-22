Rimini, si tuffa durante la gita scolastica dove l’acqua è bassa: 18enne ricoverato in terapia intensiva

RIMINI. È ricoverato in terapia intensiva al Bufalini di Cesena, il 18enne serbo rimasto vittima ieri pomeriggio di un grave incidente mentre faceva il bagno in mare a Viserbella, nei pressi del bagno 48 “Massimo”. Da quanto emerso avrebbe riportato una lesione importante alla colonna vertebrale mentre faceva un tuffo o un’acrobazia a pochi passi dalla battigia, in un punto dove l’acqua arriva al massimo a metà gamba.

L’allarme è scattato intorno alle 18,30, quando alcuni amici del giovane presenti sul bagnasciuga, in città insieme a lui per una gita scolastica, lo hanno visto galleggiare privo di sensi. Vista la gravità della situazione, si sono precipitati a chiamare i soccorsi, rivolgendosi alla vicina farmacia. Sul posto sono così intervenuti i sanitari del 118 insieme all’elisoccorso. Dopo le prime cure sulla spiaggia, il ragazzo, per il quale subito si ipotizzava una sindrome da sommersione, è stato trasferito d’urgenza come detto all’ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova ricoverato in condizioni critiche.

L’esatta dinamica dell’accaduto è ora al vaglio della Capitaneria di Porto di Rimini, che ha raccolto alcune testimonianze per ricostruire con precisione quanto accaduto. Pare che nel momento dell’incidente in spiaggia ci fossero solo i ragazzi, senza accompagnatori.