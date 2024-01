Rimini, si sdraia sui binari e il treno le passa sopra, 54enne di Bagno di Romagna resta viva. Circolazione dei treni in tilt VIDEO

Finisce sotto il treno ma sopravvive, anzi, non è nemmeno ferita. Una donna di 54 anni, senza fissa dimora, originaria di Bagno di Romagna, è la protagonista della vicenda andata in scena ieri sera, intorno alle 19, sui binari ferroviari di Rimini. All’altezza di San Giuliano mare, un centinaio di metri dopo il ponte dedicato alla circolazione dei treni, il macchinista ha notato la presenza di “qualcosa” lungo i binari. Istintivamente ha tirato il freno di emergenza, riuscendo a fermare il convoglio in pochi istanti: il treno non viaggiava a velocità sostenuta, avendo lasciato la stazione centrale solo pochi minuti prima. Alla luce delle torce, nel buio della sera, il capotreno e il macchinista hanno trovato una donna sdraiata sotto il convoglio che non solo era viva, ma era anche in forze, e visibilmente ubriaca, tanto da gridare e lanciare improperi contro loro, contro il destino e contro il treno stesso che le stava “disteso” sopra, senza toccarla.

Nessun impatto

Non vi è stato infatti nessun investimento, nessun contatto tra il convoglio e la 54enne, che ha riportato solo una lievissima ferita all’addome. Pur essendo corpulenta, infatti, la donna è riuscita a “schivare” l’impatto col convoglio in transito perché si era stesa in verticale, parallelamente al treno, con il corpo dunque tra le rotaie. Il treno le è semplicemente scorso sopra: probabilmente, secondo gli operatori intervenuti ieri sera, il convoglio sarebbe potuto passare in tutta la sua lunghezza senza ucciderla.

Se il fatto di essere (miracolosamente) sopravvissuta è spiegabile in questo modo, come la 54enne sia finita su quelle rotaie è invece ancora tutto da capire. Di certo c’è che la donna era visibilmente ubriaca quando i Vigili del fuoco, insieme al personale di emergenza di Trenitalia, si sono letteralmente infilati sotto i vagoni per estrarla. E durante tutta l’operazione di recupero lei ha continuato a lanciare insulti e improperi, diretti anche contro gli stessi pompieri che strisciavano sotto le carrozze per tirarla fuori e consegnarla al personale del 118.