Rimini. Si schianta in moto per evitare un tasso, morto un uomo di 31 anni

RIMINI. Un drammatico incidente stradale ha segnato la notte riminese lungo la Statale 9, nei pressi dello svincolo Fiera - San Martino in Riparotta. La vittima è un cittadino cubano di 31 anni residente a Borghi che, intorno alle 2 del mattino, procedeva in direzione Santarcangelo in sella alla sua Kawasaki Z900. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l’uomo si sarebbe trovato improvvisamente davanti un tasso intento ad attraversare la carreggiata.

Nel tentativo di evitare l’animale, il centauro avrebbe effettuato una sterzata di emergenza perdendo l’equilibrio e scivolando rovinosamente sulla strada. Per sua sfortuna, un’auto che viaggiava nella medesima direzione non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto con il corpo del giovane, già a terra.

I soccorsi del 118, giunti sul posto con un’ambulanza e un’auto medica, si sono rivelati purtroppo vani: le ferite riportate dal motociclista sono state fatali.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale per i rilievi di rito.