Rimini. Si schianta contro una moto sul cavalcavia della Grotta Rossa e poi fugge: caccia al pirata della strada

Prima un sorpasso azzardato, poi lo schianto frontale contro una moto e la fuga dal luogo dell'incidente. È quanto sarebbe accaduto questa notte, poco dopo mezzanotte, sul cavalcavia della Grotta Rossa. A rimanere ferito un motociclista 48enne originario di Lecce, ma residente a Rimini, che viaggiava verso monte.

Secondo quanto ricostruito, l’auto, che viaggiava in senso opposto, avrebbe effettuato il sorpasso di un'altra vettura proprio lungo la discesa del cavalcavia, invadendo la corsia opposta e centrando in pieno il centauro che sopraggiungeva proprio in quel momento. Il 48enne è stato soccorso dai sanitari del 118 che, dopo le prime cure sul posto, viste le ferite riportate hanno deciso di trasportarlo all'ospedale Bufalini di Cesena. Dopo l'impatto, però, l’automobilista non si è fermato a prestare soccorso al motociclista, dileguandosi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale, che hanno immediatamente avviato le indagini per risalire al responsabile. Per farlo hanno recuperato alcuni frammenti della vettura rimasti sull'asfalto dopo l’incidente e stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, così da risalire alla targa dell’auto e alla persona che stanotte si trovava alla guida.