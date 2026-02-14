Rimini. Si schianta contro una cancellata, pasticciere 64enne al Bufalini

Perde il controllo del furgone e si schianta fragorosamente contro una cancellata, svegliando l’intero vicinato. Protagonista dell’ennesimo incidente stradale lungo le vie di Rimini è un uomo di 64 anni, di professione pasticciere, che intorno alle 6 di ieri mattina mentre percorreva via Fantoni (complice probabilmente l’asfalto bagnato) non è riuscito più a governare il mezzo e si è schiantato prima contro un palo della luce e poi contro la cancellata di un palazzo, provocando un fortissimo frastuono. L’uomo ha riportato serie lesioni, tanto che per lui è stato disposto il trasporto al Trauma center dell’ospedale Bufalini. Nessun altro veicolo coinvolto, sul posto sono intervenuti 118 e polizia locale.