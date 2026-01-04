Rimini, si schianta contro un albero e muore a 52 anni

RIMINI. C’è forse un malore dietro al grave incidente mortale avvenuto questa mattina, intorno alle 5, in via Dario Campana e che è costato la vita a un automobilista 52enne di Rimini. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, l’uomo è stato trovato dai soccorritori riverso all’interno della propria vettura, una Fiat Ulysse, nei pressi dell’incrocio con via Duca degli Abruzzi dopo che l’auto si è schiantata contro un albero.

Da quanto emerso sulla dinamica, l’uomo stava percorrendo via Dario Campana in direzione monte-mare quando ha improvvisamente perso il controllo del veicolo. Alcuni passanti sono intervenuti immediatamente sul luogo dell’incidente, seguiti poco dopo dai mezzi di soccorso del 118. Il personale sanitario ha così tentato disperatamente di rianimare il 52enne, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del Nucleo infortunistica della polizia locale di Rimini, che hanno gestito il traffico ed effettuato tutti i rilievi tecnici necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. I vigili del fuoco, invece, hanno provveduto a spostare il mezzo incidentato e rimesso così in sicurezza la strada. Al momento sono in corso le indagini per accertare le cause esatte che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo e alla morte dell’uomo. Per questo il pm di turno, Daniele Paci, in queste ore starebbe pensando di disporre l’autopsia sul corpo della vittima, così da togliere ogni dubbio e far luce sulla vicenda.