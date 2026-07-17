Rimini, si schianta contro tre auto nel Borgo San Giuliano: 5 persone ferite VIDEO GALLERY

RIMINI. Un incidente ha coinvolto quattro auto nel tardo pomeriggio di oggi nel Borgo San Giuliano. Una Toyota Aygo che transitava in via Tiberio ha tamponato tre vetture, coinvolgendo anche dei pedoni, per poi schiantarsi in via San Giuliano contro il negozio di un parrucchiere. I feriti sarebbero cinque ma nessuno è in pericolo di vita. Le altre vetture coinvolte sono una Smart, una Peugeot 3008 e una Renault Scenic. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, quattro ambulanze e automedica e polizia locale. Sul posto si è radunata una folla di curiosi data la grande presenza di persone in quell’orario.