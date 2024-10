Una mattinata di disagi per tanti cittadini che vivono a ridosso del parco Spina Verde di Miramare. Durante i lavori alla pista ciclopedonale si è verificata la rottura di una conduttura a media pressione del gas metano sul lato di via Pontresina, con un soffione come un geyser sul lato di via Pontresina. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Locale e tecnici Sgr all’opera. Sono state chiuse le utenze del gas durante i lavori.