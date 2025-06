Rimini. Si masturba al parco Marecchia e dà un pugno al poliziotto: arrestato

Si masturba nei pressi del parco XXV aprile, poco lontano dal ponte di Tiberio, poi dà un pugno e una gomitata a uno dei poliziotti intervenuti per fermarlo, costringendoli a usare lo spray al peperoncino per riuscire ad arrestarlo. L’uomo è finito in manette per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che per il rifiuto di fornire le proprie generalità. Nel contempo è stato segnalato per il compimento di atti di autoerotismo in pubblico.

E’ accaduto ieri sera intorno alle 20.30, quando numerose persone, tra residenti e turisti, passeggiavano nell’area del Borgo San Giuliano per godersi il fresco del tramonto e andare a cena. A un certo punto, qualcuno deve avere notato un uomo intento a toccarsi nelle parti intime, incurante del fatto di trovarsi in un luogo assai frequentato.

Sul posto si sono subito presentati alcuni agenti della polizia di Stato, i quali si sono immediatamente parati dinanzi al soggetto, risultato poi essere un quarantenne di nazionalità nigeriana, intimandogli di ricomporsi e dare un taglio a quegli atteggiamenti così inopportuni. L’uomo, però, non ha preso bene quella che deve avere considerato come un’ingerenza da parte degli agenti, reagendo assestando un pugno e una gomitata contro uno dei poliziotti, che ha riportato poi una prognosi di 20 giorni. L’agitazione e le reazioni violente del nigeriano, infine, hanno spinto la polizia a spruzzare lo spray al peperoncino, riuscendo finalmente a bloccarlo e a portarlo in questura, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo previsto per questa mattina.