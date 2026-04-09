Rimini, si masturba al parco davanti alle ragazze che prendono il sole: arrestato per atti osceni

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 8 aprile a Rimini, le Volanti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un italiano per atti osceni in luogo pubblico. Era stata segnalata la presenza di una persona che compiva atti osceni all’interno del Parco Marecchia; arrivati sul posto i poliziotti notavano il richiedente che aveva fermato l’uomo segnalato e riferiva che mentre era nascosto dietro un albero, si abbassava i pantaloni per poi masturbarsi con lo sguardo rivolto verso alcune ragazze che erano sul prato intente a prendere il sole.

Giungeva un’altra segnalazione pochi minuti prima in quanto una donna aveva notato un uomo intento a masturbarsi dinanzi a numerosi passanti.

La persona segnalata a questo punto veniva assicurata all’interno dell’autovettura di servizio e poiché sprovvisto di documenti, veniva accompagnato presso gli Uffici della Questura di per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici.

Oltre ad avere numerosi precedenti di Polizia per reati analoghi, era destinatario della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Riccione e divieto di avvicinamento in luoghi frequentati da minorenni. Veniva così tratto in arresto per il reato di atti osceni e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale in attesa della direttissima della giornata odierna.