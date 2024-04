Rimini. Si getta nelle acque del porto canale con l’auto e muore. Il pescatore: “Così ho provato a salvarlo” VIDEO

Vigili del fuoco e forze dell’ordine sono arrivate nella mattinata di oggi, domenica 28 aprile, in via Sinistra del porto, dove un’auto con al volante un uomo si è gettata nelle acque del porto canale. Subito sono scattate le ricerche per riuscire a recuperare il conducente da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco.

A gettarsi per tentare di salvare l’uomo, che era dentro l’abitacolo, senza cinture e con il finestrino mezzo aperto, è stato un pescatore di 42 anni, che era seduto nel vicino bar Bussola. “Ho sentito le urla, pensavo che fossero caduti dei bimbi che giocavano in bici lì, ma poi ho capito che era accaduto e mi sono buttato in acqua per tentare di salvarlo. Non ho fatto nulla di speciale, ho provato”. Purtroppo non c’è stato niente da fare, perché l’uomo è deceduto e attorno alle 13 è stato recuperato dal fondale del porto canale. Esclusa la presenza di altre persone coinvolte.