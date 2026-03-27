Rimini, si finge ragazzino e adesca una 11enne: maniaco 36enne agli arresti domiciliari

Si finge un ragazzino e scambia materiale pedopornografico con una bambina di 11 anni riminese. È così finito agli arresti domiciliari l’uomo di 36 anni, residente nella provincia di Vicenza, indagato per i reati di adescamento e pornografia minorile. La misura cautelare restrittiva, eseguita dagli operatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica dell’Emilia Romagna con la collaborazione della Sezione Operativa di Vicenza, scaturisce da una complessa indagine condotta dalla Sezione Operativa di Rimini e coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna, avviata a seguito della denuncia presentata dai genitori della ragazzina.