Rimini. Si finge paziente e invia foto dei genitali alla dottoressa: 52enne condannato

È stato condannato a 6 mesi di reclusione, più il pagamento delle spese processuali, il 52enne fiorentino accusato di sostituzione di persona per essersi finto un paziente di una dottoressa di Novafeltria, alla quale inviò sul telefono alcune foto esplicite del suo organo genitale fingendosi malato, per chiedere poi consigli medici e perfino una visita. Così ha disposto oggi nella sentenza il giudice Andrea Falaschetti, dopo che per l’uomo, difeso dall’avvocato Paolo Florio del Foro di Firenze (ma sostituito d’ufficio dalla legale Gabriella Giuliani del Foro di Rimini), la Procura aveva chiesto un anno di carcere.