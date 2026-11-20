Soste prolungate nei bar, pause nella saletta riservata agli autisti, controlli sui passeggeri che sarebbero stati omessi e turni interrotti in anticipo per rientrare a Rimini con il Metromare. Due vicende simili, entrambe finite davanti al Tribunale di Modena, che ha confermato il licenziamento per giusta causa di due dipendenti di una società modenese che fornisce a Start Romagna il servizio di verifica dei titoli di viaggio sugli autobus. In entrambi i casi, al centro delle contestazioni scoperte durante un controllo interno aziendale, ci sono comportamenti ripetuti durante il servizio tra Rimini e Riccione, ritenuti incompatibili con gli obblighi lavorativi e con l’attività di contrasto all’evasione tariffaria nel trasporto pubblico. Il Tribunale di Modena, con una sentenza firmata dal giudice del lavoro Andrea Marangoni, ha respinto entrambi i ricorsi. Per i due dipendenti è arrivata anche la condanna al pagamento delle spese legali, quantificate complessivamente in circa 4.600 euro a testa, oltre agli accessori di legge.

”Soste” fino a 40 minuti

La prima riguarda una dipendente assunta il 21 giugno 2021, inizialmente con un contratto a tempo determinato e successivamente stabilizzata. La donna, domiciliata a Rimini, era stata licenziata il 30 giugno 2024. Secondo le contestazioni aziendali, avrebbe interrotto frequentemente il servizio per fermarsi nei bar o nella saletta riservata agli autisti, trascurando i controlli sui passeggeri. In alcune occasioni avrebbe inoltre anticipato la fine del turno per rientrare a Rimini utilizzando il Metromare o autobus di linee non assegnate. La seconda vicenda riguarda invece un lavoratore assunto nell’ottobre 2018 e licenziato il 30 agosto 2024. Anche in questo caso, gli accertamenti aziendali avrebbero documentato pause prolungate e interruzioni dell’attività. Tra i luoghi citati nella sentenza figurano l’autostazione di piazzale Curiel, a Riccione, e i viali Ceccarini e Dante. In alcune circostanze il dipendente si sarebbe trattenuto anche per 20, 30 o 40 minuti senza effettuare i controlli previsti. Contestati anche rientri anticipati a Rimini, talvolta con il Metromare, e registrazioni delle presenze che non sarebbero corrisposte agli orari effettivi di conclusione del servizio.

Licenziamento legittimo