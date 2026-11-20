Soste prolungate nei bar, pause nella saletta riservata agli autisti, controlli sui passeggeri che sarebbero stati omessi e turni interrotti in anticipo per rientrare a Rimini con il Metromare. Due vicende simili, entrambe finite davanti al Tribunale di Modena, che ha confermato il licenziamento per giusta causa di due dipendenti di una società modenese che fornisce a Start Romagna il servizio di verifica dei titoli di viaggio sugli autobus.
In entrambi i casi, al centro delle contestazioni scoperte durante un controllo interno aziendale, ci sono comportamenti ripetuti durante il servizio tra Rimini e Riccione, ritenuti incompatibili con gli obblighi lavorativi e con l’attività di contrasto all’evasione tariffaria nel trasporto pubblico. Il Tribunale di Modena, con una sentenza firmata dal giudice del lavoro Andrea Marangoni, ha respinto entrambi i ricorsi. Per i due dipendenti è arrivata anche la condanna al pagamento delle spese legali, quantificate complessivamente in circa 4.600 euro a testa, oltre agli accessori di legge.