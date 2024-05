Rimini, si chiude in camera da letto e apre una bombola di gpl: allarme nel condominio, intervengono Polizia e Vigili del Fuoco - Gallery

Una mattinata turbolenta quella di oggi in un condominio di via Padre Tosi a Rimini. Un uomo si è chiuso in camera da letto aprendo una bombola di gpl (pare non abbia le utenze attive del gas nella sua abitazione). Altri residenti si sono allarmati per la situazione e per il forte odore di gas, così sul posto si sono subito recati Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e sanitari del 118. Il primo equipaggio di una volante sul posto è entrato nell’appartamento, con gli operatori rimasti lievemente intossicati dal gas. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area, mentre l’uomo che ha aperto la bombola è stato condotto in ospedale per accertamenti.