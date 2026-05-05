Rimini, si cercano volontari Green Angels per i concerti di Vasco Rossi

RIMINI. La musica di Vasco Rossi incontra l’impegno. Al Vasco Live 2026 Coop Alleanza 3.0 diventa alleato di un appuntamento che coinvolge decine di migliaia di persone. «Durante ogni data del tour», spiega in una nota Coop Alleanza 3.0, «tra ingressi, aree ristoro e isole ecologiche, saranno presenti i Green Angels: volontari riconoscibili con pettorine o t-shirt dedicate, pronti ad accompagnare il pubblico verso comportamenti più consapevoli e sostenibili. Promuoveranno la corretta raccolta differenziata, sensibilizzeranno sulla riduzione dei rifiuti, e suggeriranno piccoli gesti quotidiani che, insieme, fanno la differenza. Non controllori, ma alleati del pubblico, un presidio umano, accogliente e riconoscibile. Per ogni data del tour verranno selezionate 18 persone, suddivise tra soci e socie, lavoratori e lavoratrici della Cooperativa. Chi desidera partecipare può candidarsi entro il 10 maggio: i lavoratori e le lavoratrici attraverso la intranet aziendale, mentre soci e socie attraverso l’app Coop».

È possibile candidarsi per una sola data e non sono previsti vincoli territoriali. Per prendere parte alle attività durante il concerto, però, è necessario partecipare anche all’intervento di cura e decoro urbano organizzato nei giorni precedenti le singole date. Le persone che verranno sorteggiate riceveranno il 13 maggio una comunicazione via e-mail dalla Cooperativa.

Saranno coinvolti, oltre ai Green Angels, soci Coop e associazioni locali, valorizzando le reti territoriali già attive e individuando le aree che necessitano maggior presidio.

Le iniziative saranno declinate sui territori in base alle esigenze locali:

• a Rimini (sabato 23 maggio alle ore 10 - in caso di pioggia domenica 24) è prevista la pulizia degli argini del fiume Marecchia, insieme a Legambiente, WWF, Fondazione Cetacea, Rimini Smoke Box, Dna, Futuro Verde e al Comune di Rimini;

• a Ferrara (domenica 31 maggio alle ore 9.30) il Parco Urbano Giorgio Bassani ospiterà una passeggiata ecologica dedicata al plogging, un’attività che unisce camminata o corsa leggera alla raccolta dei rifiuti lungo il percorso, con distribuzione di posacenere tascabili, insieme a Plastic Free;

• a Bari (martedì 9 giugno e giovedì 11 giugno), oltre alla raccolta dei rifiuti abbandonati, è prevista un’attività di piantumazione nei quartieri San Paolo – Bosco Verde InConTro e Madonnella - Mensa Polifunzionale Incontra, insieme a InConTra ODV, Legambiente e al Comune di Bari;

• ad Ancona (martedì 16 giugno alle ore 17.30 - in caso di pioggia giovedì 18 giugno ) i volontari saranno coinvolti in un’azione di sensibilizzazione sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, a partire dall’analisi dei materiali raccolti nelle aree di Posatora, Parco Fiorani e Parco Belvedere, insieme a Circolo Naturalistico Il Pungitopo, Plastic Free, 2 Hands, WWF e al Comune di Ancona;

• a Udine (sabato 27 giugno alle ore 9.30), infine, gli interventi si concentreranno nella pulizia e raccolta rifiuti nei pressi di Parco del Cormor, Parco Ardito Desio, area Stadio e quartiere Rizzi, insieme all’Associazione RipuliAMOci, Plastic Free, Plastic Over ODV e al Comune di Udine.

«Dalle aree ristoro del pubblico e dal catering del tour», spiega ancora Coop Alleanza 3.0, « il cibo invenduto potrà essere recuperato e destinato a fini sociali, grazie al progetto Buon Fine di Coop Alleanza 3.0 e alle associazioni locali già partner. Buon Fine è infatti l’iniziativa della Cooperativa per contrastare lo spreco alimentare e sostenere chi è in difficoltà. Nei negozi Coop permette di vendere a prezzi scontati prodotti vicini alla scadenza; ciò che resta viene donato rapidamente ad associazioni e realtà locali, con oltre 250 punti vendita coinvolti e quasi 1.700 tonnellate di cibo già recuperate nel 2025. Perché l’impatto di un evento non si misura solo in decibel, ma anche nella capacità di generare valore per le comunità».

Il Vasco Live 2026 attraverserà l’Italia tra fine maggio e fine giugno: sei città, tutte con doppie date. La data zero è fissata il 30 maggio a Rimini, allo Stadio Romeo Neri, preceduta il 29 maggio dal consueto soundcheck aperto ai membri del fan club, appuntamento ormai parte integrante del rituale del Vasco Live. Il tour entrerà poi nel vivo a Ferrara, prima tappa ufficiale, con due concerti il 5 e 6 giugno al Parco Urbano Giorgio Bassani. La carovana volerà quindi in Sardegna: Olbia lo ospiterà il 12 e 13 giugno all’Olbia Arena. Il ritorno sulla penisola sarà a Bari, con due live allo Stadio San Nicola il 18 e 19 giugno. Si prosegue poi lungo l’Adriatico con Ancona, in programma il 23 e 24 giugno allo Stadio del Conero. Chiusura a Udine che saluterà il Vasco Live 2026 con le date finali il 28 e 29 giugno al Bluenergy Stadium.