Rimini, si cercano sperimentatori per un progetto di mobilità personalizzata, in cambio un credito di 10 euro al mese

RIMINI. L’Emilia-Romagna è una delle Regioni scelte dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la sperimentazione del progetto MaaS4Italy (Mobility as service for Italy), con un finanziamento di 2,3 milioni di euro nell’ambito del Pnrr. Le risorse saranno utilizzate per sviluppare politiche di mobilità personalizzata e adeguare la dotazione tecnologica delle aziende di trasporto pubblico locale, spiega la Provincia di Rimini. Il progetto MaaS si basa sull’idea che i cittadini possano acquistare “pacchetti” di mobilità personalizzati, che consentano loro di usare qualunque mezzo possibile per raggiungere una destinazione, senza doversi curare della differenza tra operatori di trasporto. Dal inizio luglio è partita la sperimentazione del progetto attraverso cui sarà possibile pianificare, prenotare e pagare più servizi di trasporto, in base alle proprie esigenze, in un’unica esperienza di viaggio. La sperimentazione si concluderà il 31 dicembre. Le cittadine e i cittadini dell’Emilia-Romagna maggiorenni potranno avanzare la propria candidatura al seguente link https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/sperimentazione-maas entro il 15 luglio. Chi sarà selezionato riceverà l’invito a scaricare l’App per la sperimentazione. In cambio otterrà un credito di 10 euro ogni mese fino a dicembre 2024, data di termine della sperimentazione, da spendere nei servizi regionali di trasporto (bus, treni e la sosta in oltre 20 Comuni). Unica condizione è quella di ‘consumare’ ogni mese almeno 5 euro. Lo sperimentatore dovrà compilare brevi questionari sul gradimento e sull’efficacia dei servizi e consentire l’utilizzo dei propri dati di viaggio ai fini di studi trasportistici.