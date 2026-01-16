Rimini, si alza il sipario su Sigep: “Un ambasciatore mondiale della cultura italiana” VIDEO

Il presidente di Ieg Maurizio Ermeti ha alzato il sipario a Sigep 2026: “Questa è una edizione a cui siamo particolarmente affezionati, con 1300 espositori, con il 45% di espositori stranieri in più rispetto all’anno scorso. In marzo una grande novità sarà lo sbarco negli Stati Uniti con Sigep Usa. La strategia è chiara: un grande evento qui sul territorio e una serie di manifestazioni satellite in giro per il mondo. Il riconoscimento Unesco alla cucina italiana darà un ulteriore assist a Sigep, che può diventare un ambasciatore mondiale di un pezzo di cultura del nostro Paese”.

Presente anche il presidente della Regione Michele De Pascale: “Sigep è uno degli eventi più iconici della Regione Emilia-Romagna e porta nel mondo una delle grandi eccellenze italiane. Questa fiera spiega bene cosa significa il made in Italy in campo gastronomico”.