Rimini, sì al potenziamento della fognatura bianca in via Tonale

RIMINI. Con un investimento di 280.000 euro per migliorare la gestione delle acque piovane e aumentare la sicurezza di eventi meteo intensi, la giunta del Comune di Rimini ha approvato il progetto per il potenziamento della fognatura bianca in via Tonale e via delle Piante. L’intervento prevede la posa di un nuovo collettore per acque meteoriche in pvc del diametro di 500 mm, che si svilupperà per 320 metri lineari: 120 lungo via delle Piante, nel tratto tra via dell’Altea e via Tonale, e altri 200 lungo via Tonale, fino all’innesto sulla linea fognaria in prossimità dello scarico nel fiume Marecchia. Nel tratto di via delle Piante, il nuovo collettore sostituirà quello in cemento da 300 mm, ormai inadeguato, e sempre qui verrà riqualificato il sistema di raccolta superficiale con nuove caditoie. Nei prossimi giorni verrà approvato anche il progetto esecutivo, con il quale poi si avvierà la procedura per la gara d’appalto.