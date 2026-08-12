Rimini, si accendono uno spinello alla fermata del Metromare: in hotel avevano oltre un chilo di droga

Uno spinello acceso appena scesi dal Metromare è costato carissimo a due giovani turisti, uno di 19 e l’altro di 17 anni, arrestati dalla Polizia locale di Rimini con l’accusa di spaccio. L’episodio è avvenuto ieri sera intorno alle 21 in piazzale Cesare Battisti, dove gli agenti in borghese, impegnati nei controlli al capolinea, hanno notato un gruppo di ragazzi. Quando il 19enne è stato fermato, ha tentato di sbarazzarsi di alcuni involucri gettandoli in una grata, ma gli agenti li hanno subito recuperati trovando quasi 13 grammi di hashish.

I controlli sono poi scattati nella stanza d’albergo dove il gruppo soggiornava, portando alla scoperta di un vero e proprio deposito di droga per un totale di oltre un chilo di sostanze stupefacenti. Nello zaino del maggiorenne sono stati trovati altri 140 grammi di hashish, 30 grammi di marijuana, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 370 euro in contanti. È andata persino peggio nello zaino del minorenne, che custodiva ben sei panetti di hashish per quasi 585 grammi e oltre 255 grammi di erba. Un terzo amico è stato segnalato alla Prefettura come consumatore. Per il 19enne si è svolto questa mattina il rito direttissimo, mentre il 17enne è stato trasferito al Centro di Prima Accoglienza per minorenni di Bologna, fermo restando per entrambi il principio di presunzione di innocenza.