Rimini, Shuttlemare torna dal 25 aprile

A Rimini Shuttlemare è pronto a tornare. Anche quest’anno il servizio di trasporto a chiamata gratuito, svolto da Start Romagna, debutterà in occasione della festività del 25 aprile e, fino al 2 giugno, sarà attivo tutti i week-end e festivi, per poi passare ad una frequenza giornaliera fino al 13 settembre (orario 9-21).

Dall’estate 2021 Shuttlemare viene utilizzato dagli utenti, circa 50.000 quelli registrati nel 2025, per raggiungere comodamente il mare. Tra le caratteristiche apprezzate dagli utenti, oltre alla comodità, vi sono la sicurezza, l’accessibilità e i risvolti ecologici. Il servizio, infatti, consente di lasciare la macchina a casa, o in uno dei tanti parcheggi scambiatori, e di raggiungere il mare senza il pensiero del parcheggio. Ad utilizzarlo sono prevalentemente i riminesi, circa 3 utilizzatori su 4, ma anche gli utenti provenienti da fuori Comune confermano l’utilità del servizio e la sua capacità di attrarre turisti.