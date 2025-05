Rimini, Shuttlemare: oltre 1.100 passeggeri nei primi sette giorni di servizio del 2025

Con i ponti del 25 aprile e del primo maggio è tornato in funzione Shuttlemare, il servizio di trasporto a chiamata di Start Romagna a disposizione di cittadini e turisti per facilitare il raggiungimento della spiaggia. Nei primi sette giorni di servizio dall’attivazione, Shuttlemare 2025 ha registrato 1.130 passeggeri. Dal 25 aprile Shuttlemare è attivo tutti i sabati, le domeniche e i giorni festivi, dalle 9 alle 21, fino al 2 giugno.

A partire dal 7 giugno il servizio sarà disponibile tutti i giorni, sempre dalle 9 alle 21, fino al 14 settembre.

Dalla sua introduzione Shuttlemare ha visto crescere progressivamente il suo utilizzo, entrando a fare parte delle nuove abitudini di spostamento verso il mare, sia per i turisti sia per i residenti nel territorio. Nel 2024 sono stati 50.031 i passeggeri trasportati e 25.056 i viaggi effettuati, in ulteriore crescita rispetto all’anno precedente, quando gli utenti furono 49.530 e 24.167 i viaggi effettuati.