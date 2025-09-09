Rimini, Shopping Night con 150 negozi e locali aperti

RIMINI. Giunta alla sua decima edizione la Rimini Shopping Night ha messo a bilancio una stagione con un ampio coinvolgimento di commercianti e pubblici esercizi (in totale oltre 150 aperti). «Centro storico pieno di vita ogni mercoledì sera», scrive in una nota Cna, «grazie alla capacità dei commercianti di mettersi in gioco con negozi aperti, offerte speciali e vetrine creative. Un’occasione preziosa per attirare visitatori, fidelizzare clienti e promuovere il valore del commercio di prossimità, basato su qualità, competenza e relazione umana. Ad arricchire l’esperienza di shopping è stato un fitto calendario di eventi gratuiti che ha reso le serate un momento unico per tutta la città. Musica dal vivo in diverse piazze e angoli suggestivi del centro. DJ set per tutte le età e i gusti musicali, un Festival nella vecchia Pescheria. Artisti di strada e performance itineranti che hanno intrattenuto grandi e piccoli. Un contenitore anche culturale grazie alle aperture di musei e luoghi storici, mostre temporanee con spazi di bellezza e riflessione, visite guidate e percorsi culturali».