Rimini, Sgr realizzerà l’impianto fotovoltaico all’aeroporto

AIRiminum 2014, la società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino, ha annunciato in una nota l’esito della procedura negoziata senza bando per l’affidamento dell’appalto di lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 996,84KW all’interno del sedime aeroportuale, con base di asta pari a euro 1.247.023,43.

Alla manifestazione di interesse preliminare hanno partecipato 49 aziende con sedi distribuite in tutta Italia. L’ATI composta da Ferraioli s.r.l. e Intervento Pronto 24h s.r.l., aziende del Gruppo Società Gas Rimini (SGR), è risultata l’aggiudicataria sulla base delle offerte tecniche e d economiche inviate. “Siamo molto soddisfatti – commenta Leonardo Corbucci, amministratore delegato di AIRiminum 2014 S.p.A., società committente dei lavori – dell’enorme interesse riscontrato da tale progetto da parte di primari operatori del settore e, allo stesso tempo, contenti che l’aggiudicazione sia avvenuta a favore di una importante realtà del territorio con comprovata esperienza e competenza tecnica. Tale impianto sarà determinante per il rafforzamento della sostenibilità economica e ambientale dello scalo, elementi basilari per costruire un percorso di successo. Sono convinto che questo – conclude Leonardo Corbucci –sia solo il primo passo di un’importante partnership strategica dell’aeroporto con una delle principali eccellenze del territorio”.

“Siamo orgogliosi - commenta Demis Diotallevi, Direttore Generale di Gruppo SGR S.p.A. - che il consorzio formato dalle nostre società sia stato scelto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico all’interno dell’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino. L’impianto contribuirà in maniera sostanziale a ridurre i costi energetici dell’aeroporto in modo sostenibile, migliorandone al contempo anche l’efficienza energetica complessiva e riducendone l’impatto ambientale. Collaborare con AIRiminum, una realtà strategica che sta rivelando un dinamismo straordinario, è per noi motivo di grande soddisfazione. Siamo convinti che questo sia solo l’inizio di una fruttuosa collaborazione che porterà benefici duraturi sia all’aeroporto che alla comunità locale”.