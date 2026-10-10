Rimini, “Sgr per la scuola”: un progetto per 4.700 studenti

Sono 4.700 i giovani studenti della provincia di Rimini che saranno coinvolti dai progetti del Programma SGR per la Scuola nel prossimo anno scolastico. Si tratta di un impegno concreto che dal 2013 il Gruppo SGR si è preso con le nuove generazioni, costruendo un solido legame con il mondo della formazione e dell’istruzione. “Da 70 anni la nostra azienda ha rapporti quotidiani con la comunità – dice Micaela Dionigi, Presidente Gruppo SGR – a cui fornisce energie ed efficienza energetica, ricevendo gratificazione e fiducia. Crediamo nel valore della responsabilità sociale e coi nostri programmi la esercitiamo con tanti progetti in vari ambiti: la cultura, lo sport, la salute, il sociale e la scuola. Le iniziative del prossimo anno scolastico, grazie alla fondamentale collaborazione di tutto il mondo della scuola, riflettono l’impegno e i nostri valori nei confronti della comunità locale, creando percorsi didattici mirati a promuovere una maggiore consapevolezza su argomenti quali l’energia, la sostenibilità e la bellezza. SGR per la Scuola promuove modelli educativi efficaci e l’applicazione di comportamenti responsabili tra i futuri protagonisti dell’economia e della società. In questi 13 anni abbiamo coinvolti quasi 50mila giovani, il futuro più prezioso della nostra Provincia”.

Donazione di libri alle scuole dell’infanzia

Dal 2013 il progetto ha due obiettivi fondamentali: sensibilizzare i bambini sul concetto di energia, illustrando come essa possa muovere, illuminare e riscaldare il nostro mondo; sostenere l’istruzione locale, donando libri alle scuole. Il progetto stimola tutte le scuole dell’infanzia a creare una piccola biblioteca interna per i propri studenti. Quest’anno l’iniziativa raggiungerà circa 1.700 bambini dell’infanzia, attraverso attività didattiche e ludiche. Dal 2013, sono stati donati oltre 14.000 libri e coinvolti più di 22.000 bambini.

Le avventure di Segugio e Defender

Il progetto è rivolto alle scuole primarie e attraverso la rappresentazione animata di un viaggio, guida i bambini alla scoperta del mondo del metano, dalla sua scoperta ai giorni nostri, con un approfondimento sulle nuove fonti di energia rinnovabile. Un viaggio che intreccia geografia, storia e sicurezza, offrendo un’esperienza che unisce apprendimento e divertimento. Quest’anno il progetto coinvolgerà 800 alunni delle scuole primarie. Le avventure di Segugio e Defender rappresentano un’efficace combinazione di didattica e gioco per promuovere la conoscenza del metano e l’uso sicuro del gas.

Prodotti alimentari a km zero

Il ‘Mercatino e orto: prodotti a Km zero’ vuol far conoscere il territorio ed educare a un’alimentazione sana ed equilibrata. Rivolto alle scuole primarie, il mercatino si svolge ogni giovedì alla sede del Gruppo SGR, in concomitanza con il Mercatino SGR dei produttori locali. Gli studenti sono guidati da un’educatrice in un viaggio di scoperta dei prodotti del territorio, dialogando con chi li coltiva e li produce. Prevista anche la visita guidata al QuartOrto, un orto urbano che trasmette l’entusiasmo per la qualità e le peculiarità dei prodotti locali. Quest’anno il progetto coinvolgerà 600 bambini delle scuole primarie.

Da spettatori a protagonisti