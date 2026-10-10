Rimini, “Sgr per la scuola”: un progetto per 4.700 studenti

Sono 4.700 i giovani studenti della provincia di Rimini che saranno coinvolti dai progetti del Programma SGR per la Scuola nel prossimo anno scolastico. Si tratta di un impegno concreto che dal 2013 il Gruppo SGR si è preso con le nuove generazioni, costruendo un solido legame con il mondo della formazione e dell’istruzione.
“Da 70 anni la nostra azienda ha rapporti quotidiani con la comunità – dice Micaela Dionigi, Presidente Gruppo SGR – a cui fornisce energie ed efficienza energetica, ricevendo gratificazione e fiducia. Crediamo nel valore della responsabilità sociale e coi nostri programmi la esercitiamo con tanti progetti in vari ambiti: la cultura, lo sport, la salute, il sociale e la scuola. Le iniziative del prossimo anno scolastico, grazie alla fondamentale collaborazione di tutto il mondo della scuola, riflettono l’impegno e i nostri valori nei confronti della comunità locale, creando percorsi didattici mirati a promuovere una maggiore consapevolezza su argomenti quali l’energia, la sostenibilità e la bellezza. SGR per la Scuola promuove modelli educativi efficaci e l’applicazione di comportamenti responsabili tra i futuri protagonisti dell’economia e della società. In questi 13 anni abbiamo coinvolti quasi 50mila giovani, il futuro più prezioso della nostra Provincia”.