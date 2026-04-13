Rimini, sfilata di moda contro la violenza alle donne

RIMINI. Modelli per l’occasione in passerella contro la violenza sulle donne a Rimini. Per sostenere il progetto “Well Fare” dell’Ausl Romagna. La quarta edizione della sfilata di moda benefica all’Osteria dei Poeti, ormai un vero e proprio appuntamento da non perdere per la città, regala entusiasmo e partecipazione, e oltre 7.000 euro che saranno destinati al sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli. La serata, condotta dalla giornalista Cristina Zani, ha visto sfilare, in un clima di partecipazione e solidarietà, un gruppo di amiche e di medici dell’ospedale Infermi di Rimini, che hanno scelto di mettersi in gioco in prima persona per contribuire alla buona riuscita dell’evento e mantenere alta l’attenzione su un fenomeno purtroppo ancora molto attuale e diffuso.

L’iniziativa, nata grazie all’impegno di un gruppo di amiche, Michela, Carlotta, Silvia e Katia, punta a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere e a contribuire al miglioramento dell’accoglienza e dell’umanizzazione delle cure all’interno dei Pronto soccorso. La manifestazione, patrocinata anche dal Comune di Rimini, si avvale del sostegno dell’Associazione di promozione sociale Art in counselling, impegnata nella realizzazione delle bambole in pezza, simbolo delle donne vittime di violenza, adottabili tramite donazione e utilizzate nei “muri di sensibilizzazione” degli ospedali.

L’associazione è inoltre attiva in percorsi di arte terapia rivolti ai minori che accedono al Pronto soccorso insieme alle madri.